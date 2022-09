Kaag en haar koffertje half uur later dan gepland in de Kamer

Minister van Financiën Sigrid Kaag heeft zich een halfuur later dan voorzien gemeld in de Tweede Kamer om het koffertje met de Prinsjesdagstukken te overhandigen. Het uitspreken van de troonrede duurde langer dan gepland, waardoor de aanwezigen pas later vanuit de Koninklijke Schouwburg richting het tijdelijke Tweede Kamergebouw konden vertrekken. Bovendien is het erg druk in de stad, mede doordat er veel betogers de straat op zijn gegaan.