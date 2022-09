De gemeente Noordoostpolder gaat op zoek naar een alternatief nu besloten is om in Bant geen tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers in te richten. Onduidelijk is of het alternatief een andere locatie is waar een aanmeldcentrum kan worden gevestigd, of dat er een locatie wordt gezocht voor de opvang van specifieke groepen asielzoekers. Dat laat staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) via een woordvoerder weten.