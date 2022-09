Klimaatverandering bedreigt bomen in steden, waarschuwen experts

De combinatie van toenemende hitte en afnemende neerslag dreigt slecht uit te pakken voor bomen in steden wereldwijd. Juist terwijl bomen steeds belangrijker worden om mensen in de stad verkoeling te bieden tegen het opwarmende klimaat, verwachten onderzoekers uit Frankrijk en Australië dat een groeiend aantal soorten in de gevarenzone komt. Ze waarschuwen daarvoor in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change.