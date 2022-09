Biden: Amerikaanse troepen beschermen Taiwan bij Chinese invasie

Mocht China ooit besluiten Taiwan binnen te vallen, dan staan Amerikaanse troepen in voor de veiligheid van de eilandstaat. De Amerikaanse president Joe Biden liet daar in een interview met CBS 60 Minutes zondag geen twijfel over bestaan. Op de vraag of Amerikaanse troepen Taiwan zullen beschermen, zei Biden: „Ja, er was in feite al sprake van een ongekende aanval.” Het Witte Huis liet na afloop van het interview echter weten dat dit niet het officiële Amerikaanse beleid is.