De Russische president Vladimir Poetin heeft tegen premier Narendra Modi van India gezegd dat hij begrip heeft voor de zorgen van de regering in New Delhi over het conflict in Oekraïne. „Ik ken uw standpunt over het conflict in Oekraïne, uw zorgen die u voortdurend uitspreekt”, vertelde hij Modi aan de zijlijn van een top van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SSO) in Samarkand in Oezbekistan.