De Eurohal in het Groningse Zuidbroek wordt een noodopvang voor asielzoekers. Maximaal vijfhonderd mensen kunnen onderdak krijgen in het zalencomplex. De locatie blijft een half jaar in gebruik, en dit kan met maximaal een half jaar worden verlengd. „Na een jaar stopt de noodopvang van asielzoekers”, meldt de gemeente Midden-Groningen, waar Zuidbroek onder valt.