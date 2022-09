Duitsland heeft de Duitse tak van de Russische olieproducent Rosneft onder toezicht gesteld. Daarmee komt onder meer de controle over de PCK-raffinaderij in Schwedt in handen van de overheid. Volgens de Duitse regering werkt het bedrijf niet mee aan het doel om de invoer van olie uit Rusland voor het einde van het jaar stop te zetten.