Met de lagere rente wil de ECB de economie ondersteunen. De centrale bank in Frankfurt kwam ook met een verlaging van de groeiverwachtingen voor het eurogebied voor dit jaar en de komende jaren. In een toelichting zei ECB-president Christine Lagarde dat de economie van de eurozone aan vaart verliest. Naar verwachting zal de ECB volgend jaar verdergaan met het verlagen van de leenkosten.

De AEX-index op de beurs in Amsterdam eindigde 0,2 procent lager op 894,42 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 863,04 punten. De aandelenmarkten in Frankfurt en Londen gingen licht omhoog, Parijs daalde een fractie.

ABN AMRO was een opvallende verliezer in de hoofdindex op het Damrak. De bank werd door analisten van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs op de verkooplijst gezet en verloor 4 procent. ING ging mee omlaag en leverde bijna 3 procent aan waarde in. Een lagere rente is bovendien doorgaans negatief voor de winstgevendheid van banken.

Andere dalers in de AEX waren staalconcern ArcelorMittal, uitzender Randstad, voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich, chiptoeleverancier Besi en verffabrikant AkzoNobel met minnen tot 2 procent. Chipmachinefabrikant ASML en brouwer Heineken stonden bovenaan met plussen tot 1,2 procent.

In de MidKap nam luchtvaartcombinatie Air France-KLM de koppositie in met een winst van 3,7 procent. Technologiegroep TKH won 0,1 procent bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5. Het bedrijf heeft een opdracht gekregen van ongeveer 200 miljoen euro voor de levering van kabels voor een Schots windmolenpark.

Op de beurs in Madrid ging kledingconcern Inditex verder omlaag, met een koersdaling van 2,5 procent. De eigenaar van kledingketens als Zara, Pull & Bear en Massimo Dutti verloor een dag eerder al 6,5 procent na bekendmaking van kwartaalresultaten die slecht vielen bij beleggers.

De euro was 1,0504 dollar waard, tegen 1,0510 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 69,46 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 72,74 dollar per vat.