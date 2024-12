Met zo’n headset kunnen computerbeelden over de realiteit heen worden gelegd door middel van camera’s die de omgeving om je heen tonen. Gebruikers zien door een bril hun omgeving, met daaroverheen een laag met apps en toepassingen. Ze kunnen door de virtuele beelden navigeren met hun ogen, stem en handen.

In wat Google en Samsung een samenwerking als „één team” noemden, kondigden de twee bedrijven een speciale versie aan van Google’s besturingssysteem Android dat geschikt is voor zo’n headset. Het eerste product dat op de markt komt en hiervan gebruikmaakt, zal een Samsung-headset zijn. Die wordt in de loop van volgend jaar verwacht.

Apple kwam in deze markt eerder met de Vision Pro. Volgens kenners blijft dat echter een nicheproduct, mede omdat er wel 3500 dollar voor moet worden neergelegd. Ook zou de Vision Pro relatief zwaar zijn. Daarnaast lijkt Meta tot nu toe meer succes te hebben met slimme brillen en goedkopere virtual reality-headsets dan met geavanceerdere mixed reality-apparatuur.