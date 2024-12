Beleggers zetten Boeing hoger na nieuws Dreamliner-investering

Op de financiële markten werd verder onder meer gereageerd op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Op de Europese beurzen eindigde de dag met overwegend kleine koersverliezen. Ook in New York gingen de belangrijkste beursgraadmeters met minnen de handel uit.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 43.914,12 punten en de brede S&P 500-index daalde ook 0,5 procent, naar 6051,25 punten. De Nasdaq zakte 0,7 procent tot 19.902,84 punten. De techgraadmeter won een dag eerder nog 1,8 procent en kwam toen voor het eerst in de geschiedenis boven de 20.000 punten uit.

De ECB besloot de rente in de eurozone met een kwart procentpunt verder te verlagen. Persbureau Bloomberg wist op basis van ingewijden te melden dat de beleidsmakers bij de centrale bank ertoe bereid zijn om ook tijdens hun volgende twee rentevergaderingen een dergelijke verlaging door te voeren. Dat laatste is evenwel nog geen zekerheid, want de beleidsmakers laten hun besluit altijd afhangen van de op dat moment beschikbare informatie.

Adobe was verder een grote verliezer met een koersverlies van bijna 14 procent. De Amerikaanse softwarefabrikant behaalde in het afgelopen boekjaar een recordomzet, mede dankzij de sterke groei van zijn cloudactiviteiten en de toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De Photoshop-maker gaf echter een teleurstellende omzetverwachting af voor het nieuwe boekjaar.

Mediaconcern Warner Bros. Discovery kreeg er juist meer dan 15 procent aan beurswaarde bij. Beleggers toonden zich enthousiast over een aankondiging van het bedrijf om de eigen onderneming over twee divisies te verdelen, één gericht op streaming en studio’s en de andere op kabeltelevisiezenders. Met die zet lijkt het bedrijf zich voor te bereiden op een mogelijke verkoop van zijn kabeltak. Meerdere bedrijven in de branche heroverwegen de laatste tijd hun kabelactiviteiten, omdat die zenders abonnees en adverteerders verliezen aan sneller groeiende streamingdiensten.