De Verenigde Staten hebben een nieuw militair steunpakket ter waarde van 600 miljoen dollar toegezegd aan Oekraïne, meldt het Witte Huis donderdag in een verklaring. Over het type wapens dat de VS aan Oekraïne leveren is niet veel duidelijk, nadat Rusland eerder op de dag waarschuwde dat een „rode lijn” overschreden wordt als Oekraïne zwaardere wapens krijgt.