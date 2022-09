De sterk opgelopen energieprijzen hebben gezorgd voor een flinke stijging van het Europese handelstekort. Dat tekort kwam in juli uit op 34 miljard euro, meldde Europees statistiekbureau Eurostat. Een jaar geleden was in de zomermaand nog sprake van een handelsoverschot van bijna 21 miljard euro. Voor de hele Europese Unie was het handelstekort in juli 42,3 miljard euro.