De Oekraïense president Volodimir Zelenski is woensdag betrokken geraakt bij een verkeersongeluk in Kiev. Zijn woordvoerder meldt dat de auto waarin Zelenski reed met een ander voertuig botste. De president is daarbij niet ernstig gewond geraakt maar werd wel nagekeken door ambulancepersoneel. Waar het verkeersongeluk plaatsvond, is niet bekend.