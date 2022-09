Oekraïne: Russen halen luchtafweersystemen weg uit bezet gebied

Het Russische leger is druk met het weghalen van luchtafweersystemen uit nog door Rusland bezet Oekraïens grondgebied dat de laatste weken wordt aangevallen door Oekraïense strijdkrachten. De Russen verplaatsen de luchtverdedigingssystemen naar door hen veroverde gebieden in het oosten van het land en soms naar Rusland zelf. Dat stelt de generale staf van het Oekraïense leger, bericht persbureau Interfax Oekraïne. Zo zouden in de nacht van 11 op 12 september konvooien met S-300- en Buk-systemen zijn gespot in de regio Loehansk, in de richting van de Russisch-Oekraïense grens.