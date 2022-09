Scholz hervat overleg met Poetin

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft dinsdag voor het eerst in maanden weer eens telefonisch gesproken met de Russische president Vladimir Poetin. In het onderhoud, dat anderhalf uur duurde, heeft Scholz aangedrongen op een snelle diplomatieke oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Die moet gebaseerd zijn op een wapenstilstand, volledige terugtrekking van de Russische troepen en respect voor de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne, liet regeringswoordvoerder Steffen Hebestreit weten.