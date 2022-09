Luchthaven Schiphol heeft een aantal luchtvaartmaatschappijen gevraagd vluchten te annuleren die vertrekken via Vertrekhal 3. Het gaat om vluchten die maandag vertrekken tussen 16.00 uur en 23.00 uur. Door een tekort aan beveiligingspersoneel neemt het aantal wachtende reizigers in met name die vertrekhal toe.