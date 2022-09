De onderhandelingen met Iran over de nucleaire deal gaan van de ene crisis naar de andere en officieel blijft het onduidelijk of de overeenkomst er komt. Maar de rode lijn is dat de Europese Unie en de Verenigde Staten het akkoord graag willen. Teheran ziet dat en maakt gebruik van de gelegenheid om zoveel mogelijk concessies uit zijn tegenspelers te persen.