VN-chef António Guterres heeft hulde gebracht aan de overleden koningin Elizabeth, die volgens hem over de hele wereld werd bewonderd „om haar gratie, waardigheid en toewijding”. Het Britse staatshoofd „was een goede vriendin van de Verenigde Naties en bezocht ons hoofdkantoor in New York twee keer, meer dan vijftig jaar na elkaar”, aldus Guterres.