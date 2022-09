Zodra asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel een nummer krijgen en daarna naar de overlooplocatie in Zoutkamp kunnen, wordt het voor asielzoekers verboden buiten op het gras bij het aanmeldcentrum te slapen. Dit ticketsysteem wordt waarschijnlijk dit weekeinde operationeel, en daarmee is het verbod op buitenslapen van kracht, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in het asieldebat met de Tweede Kamer.