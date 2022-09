Een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken met veel kennis over de mijnbouw, noemde het in 2012 na de beving bij Huizinge, noodzakelijk dat de gaswinning in Groningen zou worden teruggebracht. Dat is gebleken tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie, die het Groningse gasdossier onderzoekt.