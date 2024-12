Bijna honderd XR-demonstranten aangehouden bij actie op Schiphol

De actie was gericht tegen het Frequent Flyer-programma van KLM. De demonstranten goten in de centrale hal bruin water uit, wat de modderstromen in Valencia moest voorstellen. Een deel van de demonstranten ketende zich vast aan bagagekarretjes. Er was ook een XR-strijkorkest aanwezig.

Voor de hoofdingang van de luchthaven op Schiphol Plaza vond gelijktijdig een demonstratie van XR en Greenpeace plaats. Die is inmiddels afgelopen.