De 29-jarige Younes B. uit Utrecht, een van de verdachten van een vermoedelijke roofmoord in de Utrechtse wijk Lunetten, blijft vastzitten. Zijn advocaat deed woensdag bij de rechtbank in Utrecht een vergeefs verzoek zijn voorarrest op te heffen bij gebrek aan bewijs. De rechtbank vindt echter de verdenkingen tegen B. zodanig belastend dat hij tot de volgende zitting eind november in de cel moet blijven.