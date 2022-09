Rusland heeft „aanvullende uitleg nodig” over het rapport van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) over de kerncentrale van Zaporizja. Buitenlandminister Sergej Lavrov zegt dat vanwege een „aantal problemen” extra informatie is aangevraagd bij de VN-organisatie, meldt het Russische persbureau Interfax.