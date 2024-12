Ankara wees donderdag een tijdelijke zaakgelastigde aan voor de Turkse ambassade. Hij is samen met zijn staf naar Syrië vertrokken en „de ambassade zal morgen operationeel zijn”, zei minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan vrijdag tegen televisiezender NTV.

Veel landen sloten hun ambassades in Syrië als reactie op de burgeroorlog in het land. Sinds Assads dictatuur is omvergeworpen, hebben meerdere landen interesse getoond in het heropenen van hun ambassades.