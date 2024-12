Conservatieven stappen over naar Reform UK

In tal van opzichten is Farage de meest invloedrijke Britse politicus sinds misschien wel Margaret Thatcher en zeker sinds Tony Blair, om de meest prominente Britse premiers van de afgelopen vijftig jaar te noemen. Met het door zijn druk noodzakelijk geworden Brexitreferendum en het wel of niet verstoren van nationale verkiezingen heeft hij sinds dat referendum van 2016 een stempel gedrukt op het Lagerhuis.

Pas deze zomer lukte het Farage, na zeven mislukte pogingen, om zelf verkozen te worden in dat Lagerhuis. Het Britse kiesstelsel, met districten waar alleen de grootste partij telt, is nu eenmaal niet erg aantrekkelijk voor nieuwkomers.

Bij de verkiezingen in juli behaalde de partij echter vijf zetels. Sindsdien zit het de partij mee. Tal van vooral Conservatieven stapten sindsdien over naar Reform. En met de steun van vastgoedmiljardair Nick Candy –een voormalige suikeroom van de Conservatieven– en diens belofte om tientallen miljoenen ponden binnen te halen, kan Reform zich omvormen van protestpartij tot serieus alternatief voor een morrende bevolking.

Prominente dissident

Vorige week stapten de altijd voor publiciteit zorgende Conservatieven Andrea Jenkyns en Tim Montgomery, oprichter van de website Conservative Home en voormalig adviseur van Boris Johnson, over naar Reform. Deze week volgde Rael Braverman, de echtgenoot van de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Suella, die zelf echter aangaf trouw te blijven aan de Conservatieven.

Het is wachten op een echt prominente dissident. Het gevaar daarvan wordt onderkend door traditionele Conservatieve media als The Daily Telegraph en The Spectator, die Farage vorige week tot ”nieuwkomer van het jaar” bestempelden.

Rol Musk

In The Daily Telegraph riep de Conservatief Darryl Hannah zijn partij op om een pact met Farage te sluiten. Dat zou een verdere leegloop richting die partij kunnen voorkomen. In diezelfde krant voorspelde de Britse Brexitonderhandelaar David Frost een vergelijkbaar initiatief. Hij zou zelf zomaar een van de volgende herboren Reformers kunnen zijn.

Intussen speelt ook Elon Musk op de achtergrond een rol. Volgens The Sunday Times zou hij Nigel Farage –ze kennen elkaar via gezamenlijke vriend Donald Trump– 100 miljoen dollar beloofd hebben om de „Britse politiek op te schudden”. Farage ontkent het gebaar, maar zegt het geld, indien aangeboden, met open armen te zullen ontvangen.