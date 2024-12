Prins Andrew verbrak banden met vertrouweling na zorgen overheid

Buitenland

De Britse prins Andrew zegt dat hij het contact met een vermeende Chinese spion heeft verbroken nadat de overheid zorgen over zijn relatie met de man had geuit. Dat heeft het kantoor van de hertog van York in een verklaring aan Britse media laten weten. Eerder werd bekend dat de Chinese zakenman, die wordt aangeduid als H6, niet meer het Verenigd Koninkrijk in mag.