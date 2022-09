Het dodental door een tyfoon in Zuid-Korea is opgelopen naar tien, hebben de autoriteiten woensdag bekendgemaakt. Een dag eerder werd gesproken over drie doden en zeven vermisten. Hinnamnor, een van de krachtigste tyfoons die het land in decennia heeft getroffen, zette maandag en dinsdag straten en gebouwen in het zuiden van het land blank.