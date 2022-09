Een 34-jarige man uit IJmuiden die op 23 augustus is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een Oekraïense vrouw blijft de komende drie maanden vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam bepaald, meldt het Openbaar Ministerie. De vrouw verbleef in Amsterdam en was twee dagen voor de arrestatie van de verdachte als vermist opgegeven.