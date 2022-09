Liz Truss, die in Groot-Brittannië op het punt staat het stokje van de Britse premier Boris Johnson over te nemen, zal oud-minister Rishi Sunak van Financiën geen rol in haar kabinet aanbieden, meldt The Guardian op basis van bronnen rondom Truss. Sunak was de voornaamste rivaal van Truss voor het leiderschap van de Conservatieve Partij.