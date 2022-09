Somalië staat volgens de Verenigde Naties aan de vooravond van een „verwoestende hongersnood”, waarschuwt VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths. „Hongersnood staat voor de deur, en vandaag krijgen we een laatste waarschuwing.” De honger zal ergens tussen oktober en december massaal slachtoffers eisen, schat Griffith, vooral in de Bay-regio in het zuidwesten van het land.