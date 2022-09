Waterstand grote rivieren daalt weer na korte opleving

De waterstand in de grote rivieren daalt deze week weer, nadat er twee kleine afvoerpiekjes zijn geweest. De Rijn bij Lobith voert maandag bijna 883 kubieke meter water per seconde af. Rijkswaterstaat verwacht dat de afvoer deze week zakt naar rond de 800 kubieke meter per seconde of zelfs nog daaronder, afhankelijk van de regen die misschien valt. Zulke lage afvoeren zijn nog bijna nooit voorgekomen. Voor de beroepsvaart blijven daarom veel beperkingen gelden.