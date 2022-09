Sterfgevallen Tucumán veroorzaakt door legionellabesmetting

De sterfgevallen door een dubbele longontsteking in de Argentijnse provincie Tucumán zijn vrijwel zeker het gevolg van een legionellabesmetting. De gouverneur van de streek zei in de lokale media dat de eerste monsters die het Malbrán-instituut in Buenos Aires heeft onderzocht een positief resultaat voor deze bacterie hebben opgeleverd. Eerder stond alleen vast dat het niet ging om het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt of influenza.