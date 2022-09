De attracties van attractiepark Walibi Holland in Biddinghuizen hebben vrijdag ongeveer een halfuur stilgelegen vanwege de stroomstoring in een deel van Flevoland. Tijdens de storing zaten mensen in attracties. Die zijn allemaal veilig geëvacueerd, meldt een woordvoerder van het attractiepark. Volgens hem wordt inmiddels weer langzaamaan opgestart.