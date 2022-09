De Tweede Kamer buigt zich volgende week nog niet over de Transgenderwet. Dat blijkt uit het vergaderschema dat de griffie donderdag rondstuurde. De wet regelt dat burgers de geslachtsregistratie in hun geboorteakte kunnen wijzigen zonder tussenkomst van een deskundige. Kerken riepen deze week op zondag voorbede te doen met het oog op de verwachte, spoedige besluitvorming. Vooralsnog is het debat ingepland in de week na Prinsjesdag.