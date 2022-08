Posters van een campagne tegen de nieuwe transgenderwet hangen vanaf maandag in twaalf steden, zoals hier in Gouda. Ook in Assen, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Emmen, Maastricht, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zaandam en Zwolle is het campagnemateriaal een week lang te zien. beeld Martin Droog