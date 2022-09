De geur van rook afkomstig van de brand in het natuurgebied de Peel bij Griendtsveen in Limburg is tot ver in het westen van Brabant te ruiken. Bij de veiligheidsregio Midden- en West Brabant kwamen vrijdagochtend zeker acht klachten binnen over een brandlucht en een chemische lucht, zei een woordvoerster van de regio. De klachten waren afkomstig uit Zevenbergen, Breda, Goirle en Tilburg.