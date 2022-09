Een derde persoon is in Argentinië overleden door een raadselachtige longontsteking. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten van de noordwestelijke provincie Tucumán donderdag gezegd. Een onbekende ziekteverwekker heeft tot dusver negen mensen geïnfecteerd, van wie de meesten werkzaam zijn in hetzelfde privéziekenhuis. Maandag bezweek de eerste patiënt.