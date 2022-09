Een personenwagen die zat volgepropt met migranten is donderdag in de buurt van de Hongaarse plaats Kapuvár van de weg geraakt en in de rivier Répce gestort. Zeker vier inzittenden kwamen daardoor om het leven, de acht anderen raakten gewond. Een van de slachtoffers werd gereanimeerd en met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De passagiers die in de kofferbak lagen, liepen slechts licht letsel op.