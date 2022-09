Japan gooit de grenzen verder open, nadat reizigers vanwege de coronapandemie eerder geweerd werden. Vanaf 7 september worden per dag 50.000 reizigers in Japan toegelaten, waar het maximum nu nog 20.000 is. Een regeringsfunctionaris zegt tegen de krant The Japan Times dat dan ook individuele toeristen weer welkom zijn. Voorwaarde is wel dat je dan vluchten en overnachtingen via een reisorganisatie boekt.