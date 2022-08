Het kabinet gaat praten met boeren over een alternatief voor de stikstofnorm (kritische depositiewaarde) in natuurgebieden, maar „het eerste wat daarvoor nodig is, is de stikstofkraan dicht”, zegt stikstofminister Christianne van der Wal. Ook na afloop van gesprekken met boeren blijft de bewindsvrouw erop hameren dat stikstofvermindering de belangrijkste maatregel blijft. „Dat is de enige oplossing eigenlijk uit alles.”