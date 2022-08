Panama krijgt oud aardewerk uit privécollectie in Nederland terug

Een privéverzameling eeuwenoud aardewerk, in de jaren zestig bijeengebracht door een particulier, is vanuit Nederland teruggekeerd naar Panama, het land van herkomst. Dat bevestigt Museum Volkenkunde in Leiden na een bericht van de NOS. Het museum kreeg de collectie een aantal jaren geleden door de verzamelaar aangeboden, maar accepteerde die niet. Daarop werd de verzameling ondergebracht bij de universiteit van Leiden, die onderzoek deed naar het aardewerk.