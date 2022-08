Sinds het begin van de coronapandemie zijn in Duitsland aanzienlijk meer mensen gaan roken. Op dit moment steekt 34,5 procent van de Duitsers van 14 jaar en ouder geregeld een sigaret op. Begin 2020, voordat corona uitbrak, was dat rond de 27 procent. Dat komt naar voren uit een doorlopend onderzoek naar rookgedrag in Duitsland, genaamd DEBRA.