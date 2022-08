Reizigersorganisatie Rover heeft ook in de avondspits weinig klachten gekregen over de treinstaking van NS-personeel in Zuid-Holland. „Reizigers lijken goed voorbereid”, aldus een woordvoerster van Rover. Eerder op de dag liet de reizigersorganisatie al weten dat de meeste mensen ruim van tevoren wisten dat er gestaakt ging worden.