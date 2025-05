Voorzitter politiebond: was krankzinnige nacht in Scheveningen

Het was een „krankzinnige nacht” in Scheveningen. Dat stelt voorzitter Nine Kooiman van de Nederlandse Politiebond (NPB) op X. De ME moest donderdagavond in actie komen toen honderden jongeren in de kustplaats met elkaar op de vuist gingen. Groepen jongeren keerden zich ook tegen de politie. „Wat een geweld tegen politiemensen. Hoop dat iedereen veilig en heel thuis is gekomen”, schrijft Kooiman.