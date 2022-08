Het kabinet heeft aan de gemeenten, veiligheidsregio’s en provincies beloften gedaan over verbeteringen in de asielketen voor de komende tijd. Er zijn toezeggingen gedaan over structurele organisatorische oplossingen, geld, voorzieningen, procedures, inburgering en veiligheid. Ook zal het kabinet flexibeler omgaan met „de normale standaarden” voor opvanglocaties, behalve dat ze veilig en schoon moeten zijn.