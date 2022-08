De remonstrantse kerk aan de Cornelis de Wittstraat in Dordrecht wordt in 1901 in gebruik genomen. Het interieur heeft duidelijke invloeden van jugendstil. Vooral de wand achter de kansel is rijkversierd. De eerste jaren kijken kerkgangers nog naar wit pleisterwerk, zo toont een ansichtkaart. De muurschildering dateert van rond 1910.