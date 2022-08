Inwoners Noordoostpolder bevraagd over mogelijk aanmeldcentrum

Inwoners van de dorpen Bant en Luttelgeest in de gemeente Noordoostpolder kunnen meedoen aan een onderzoek naar de wenselijkheid van een mogelijk aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant. Ook inwoners van het naastgelegen Kuinre (gemeente Steenwijkerland) worden bij het onderzoek betrokken. Noordoostpolder wil de mening van inwoners en ondernemers weten voordat de gemeenteraad in de tweede helft van september over de mogelijke komst van het aanmeldcentrum gaat praten, aldus de gemeente.