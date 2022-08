Patiënten die een zorgverlener aansprakelijk stellen voor een vermeende fout, hebben doorgaans geen recht op inzage in medische stukken die de verzekeraar van die zorgverlener in de zaak heeft laten opstellen. Dat stelt de advocaat-generaal bij de Hoge Raad in een procedure hierover, die door een patiënte was aangespannen. Conclusies van de advocaat-generaal worden meestal overgenomen door de Hoge Raad.