Na een zoektocht van drie dagen heeft de Britse politie een verdachte opgepakt van het doodschieten van een 9-jarig meisje in haar huis in de Engelse stad Liverpool. Het gaat om een man van 36 jaar, melden Britse media. De gewelddadige dood van Olivia Pratt-Korbel door een schotwond in haar borst leidde tot een golf van verontwaardiging.