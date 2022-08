Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat omvangrijke hervormingen doorvoeren om burgers beter te beschermen tijdens militaire operaties. Verantwoordelijk minister Lloyd Austin schreef aan belangrijke militaire en civiele leiders dat al tijdens het plannen van een missie beter moet worden nagedacht over hoe kan worden voorkomen dat onschuldige slachtoffers vallen, bericht The New York Times.